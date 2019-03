Nazi-Sprache? Wirbel um Aufkleber auf Baufahrzeugen

"Lassen uns nicht ins 'rechte Eck' stellen"

Bei der Firma Schuch versteht man die Aufregung nicht. „Wie der Schelm denkt, so ist er auch“, sagt Prokuristin Martina Böhm. Sie lasse die Firma nicht ins rechte Eck stellen. Im Gegenteil: Bei Schuch würden Mitarbeiter vieler Nationen arbeiten, es gebe ein Miteinander in der Firma. „Auch am Gehaltszettel wird nicht nach Nationen getrennt, sondern nach Qualifikationen“, erklärt sie. Überhaupt: Man wolle an der Arbeit gemessen werden.