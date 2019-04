Ex-Neonazi über Holocaust-Leugner und warum Hass so viel Spaß macht

Heute sind Sie 30 Jahre alt. Wie lange waren Sie als Nazi aktiv?

Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, „handelsüblicher Nazi“ war ich im ganz jungen Alter, also von 15 bis 18. Danach schwenkte ich um in Richtung Neu-Nazitum, wo ich anfangen habe, den historischen Nationalsozialismus innerhalb der Nazi-Szene zu kritisieren.

Was bedeutet dieses Kritisieren konkret?

Ich habe begonnen, ethnopluralistische Argumente zu benutzen. Ich wollte nicht mehr als Antisemit gelten, sondern nur noch als Antizionist. Ich habe den Kapitalismus und seine Globalisierung als wichtigstes Problem begriffen, also im Endeffekt die typisch neurechten Argumentationen, die natürlich immer noch rassistisch und nationalistisch sind, aber anders funktionieren. Danach war ich noch rund drei Jahre in der Szene aktiv. Das war eine Zeit, in der ich nicht als Nazi bezeichnet werden wollte, strukturell gesehen war es aber freilich das gleiche.

Warum waren Sie Nazi?

Das ist schwer zu erklären. Da kommen viele Faktoren zusammen, die einen dazu bringen, Nazi werden zu wollen.

Welche Faktoren waren es bei Ihnen?

Für mich war es sehr angenehm, dass mir meine Identität als deutscher weißer Europäer niemand wegnehmen konnte, dass ich mich dort als Kämpfer für das Gute, Wahre, Schöne sehen konnte, denn ich war auch in ganz jungen Jahren durchaus nicht ungebildet. Die Art und Weise, wie man dort die Auslegung von Geschichte tradiert hat, hat in höchstem Maße etwas mit Bildung zu tun. Die gilt zwar nicht an der Schule als offizielle Geschichtsschreibung, aber die Leute können wortreich ihre alternativen Fakten und komplizierten Geschichtsrevisionismen herunterbeten. Dass sie also zu blöd zum Denken oder schlicht ungebildet wären, ist ein gefährliches Vorurteil, weil man dadurch den Gegner unterschätzt. Für junge Männer ist es angenehm, in bestimmten ideologischen Zusammenhängen agieren zu dürfen, in denen sie selbst die Retter der unschuldigen Frauen und auch die Retter ihres imaginierten Kollektivs sind und sich dadurch besonders wichtig für den Erhalt des eigenen Volkes und der eigenen Kultur fühlen. Das war auch bei mir so.

Zieht dieses Gedankengut mehr Männer an als Frauen?

Ja, es zieht mehr Männer an, schon alleine deshalb, weil diese - laut dem Narrativ - die Kämpfer und Retter sind. Aber sowohl in der Nazi-Szene als auch in etwas abgeschwächteren Formen von Rassismus und Nationalismus, wie bei den Identitären, der AfD oder der FPÖ gibt es sehr wohl Frauen, die sich von den Gedanken der vermeintlichen Natürlichkeit der Geschlechterrollen angezogen fühlen, wo die Frau eine Art zweibeinige Legebatterie ist, die sich um das wohl der Familie und des Mannes kümmert, während dieser vor allem das Geld besorgt und das Vaterland verteidigt. Ich habe das jetzt bewusst etwas überzeichnet beschrieben.

Dieses Gedankengut ist also in erster Linie für junge Männer attraktiv, bei Frauen sind die Gründe dorthin zu gehen, aber nicht so unterschiedlich. Diese Frauen sehen das Narrativ nicht als Unterdrückung. Das ist nachvollziehbar, wenn sie den Fokus darauf richten, dass all das natürlich oder gottgegeben sei. Dass Frauen hauptsächlich Mütter und Sorgearbeiterinnen sind und nicht viel mehr, in dieser Rolle können einige Frauen sehr positiv aufgehen.

Warum denken Sie wäre so eine rechte Bewegung bis hin zum Nazismus für eine Frau attraktiv?

Weil es genauso wie für Männer attraktiv ist, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein und diese zu verteidigen. Auch für junge Frauen macht Hass Spaß. Die Lust am Ressentiment gibt es bei allen Geschlechtern. Und der Punkt, sich mit der vermeintlich natürlichen Geschlechterrolle zu identifizieren, ist zudem doch gar nicht so ungewöhnlich. Auch in Österreich sind die konservativen Wertvorstellungen noch sehr weit verbreitet. Und an diese können Nazis sehr gut anschließen. Diese Vorteilsverteidigungspolitik, wie sie auch von der FPÖ betrieben wird, ist in vielen europäischen Ländern zu beobachten.

Sie haben gerade gesagt: Hass macht Spaß. Können Sie erklären, was genau es ist, das an Hass Spaß macht?

Wir brauchen uns doch nur anzusehen, wie heutzutage Hatespeech oder Hasskommentare angestiegen sind oder Mobbing als gesellschaftliches Problem in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Leute, die nicht die Empfänger dieser Kommentare sind, machen das auch aus Freude. Weil sie Spaß daran haben, andere zu ärgern und zu erniedrigen. Das kann man vielleicht nicht ganz verstehen, wenn man das selbst nie gemacht hat. Was es für ein erhebendes Gefühl ist, andere Menschen alleine durch Sprache umher zu scheuchen oder zum Weinen zu bringen.

Sie haben das gemacht?

Ja. In der Schule sehr oft sogar. Und daher kann ich verstehen, warum das so vielen Menschen Freude bereitet. So unangenehm mir das heute auch ist zuzugeben, aber das ist ein unglaublich belebendes Gefühl, diese Art von Macht über andere Menschen zu haben. Heute begreife ich, was ich da anderen Leuten angetan habe. Also mir war das früher schon klar, was ich da mache, aber da hatte ich dennoch keine Empathie dafür, weil ich mir dachte, diese Menschen haben das aus unterschiedlichen Gründen verdient. Ich habe immer Rechtfertigung für mein Verhalten gefunden. Rechtfertigungen für die Sachbeschädigungen, die ich angerichtet habe und Rechtfertigung für die Einschüchterungen, die ich Menschen gegenüber losgelassen habe. Einige dieser Szenen sind im Buch beschrieben.

Der Holocaust wird in diesen Kreisen oft verneint? Waren Sie auch einer von jenen, die gesagt haben, es gab keine Gaskammern?

Es gab verschiedene Phasen in meinem Leben. Dazu muss man wissen: Menschen werden nicht von heute auf morgen Holocaust-Leugner. Das passiert Schritt für Schritt. Ja, es gab auch bei mir eine Zeit, wo ich das geleugnet habe. Das fängt meistens damit an, dass der Holocaust relativiert wird. Diese Leute setzen sich mit der Geschichte auseinander und dann spricht man in Deutschland über die Bombardements der Alliierten, vergleicht sie mit dem Holocaust. Oft beginnt man zu relativieren, um Narrative zu finden, in denen die eigene Gruppe in ein gutes Licht gerückt wird. Auch deshalb kommt man zu gefälschten Zahlen. Das kann dann soweit gehen, dass es heißt, es handle sich um einen Plan der jüdischen marxistischen Weltverschwörung, um für die nächsten Jahrzehnte die Deutschen zu knechten. Da gibt es die krassesten Endformen.