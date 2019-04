Identitäre: Außen soft, innen extrem

So sehr sich die Identitären auch als breite Jugendbewegung präsentieren wollen – in ihren Reihen finden sich viele Leute aus der Neonaziszene, wie etwa der NPD-Jugend. Bei mehreren Razzien in der Hooligan- und Kampfsportszene in Cottbus beschlagnahmten Ermittler neben Waffen und NS-Deko auch Propaganda-Material der Identitären. Der Staatsschutz-Chef des Landeskriminalamtes, Olaf Berlin, stellte fest: Anhand der sichergestellten Gegenstände „sieht man die Schnittmenge zur Identitären Bewegung, die aus der Szene heraus mitgetragen wurde“.

Den Schulterschluss zwischen Identitären, AfD, Pegida, Hooligans und anderen rechtsextremen Gruppen beobachtete Christian Fuchs bei den Demonstrationen in der ostdeutschen Stadt Chemnitz, wo sie Seite an Seite bei einer Trauerkundgebung marschierten. „Auch wenn sie ideologische Unterschiede haben, sind sie in der öffentlichen Wahrnehmung ein Block, eine starke neue Bewegung.“

Die Bilder von schwarz gekleideten Demonstranten mit Ansteckrose sollten eine friedliche Gemeinschaft zeigen – eine Inszenierung, die auch Identitäre nutzen. „Diese Bewegung benutzt als Image, dass sie gewaltfrei ist. Dem ist aber bei Weitem nicht so“, sagt Fuchs. Er berichtet von Übergriffen und Schlagstöcken in einem ihrer Hauptquartiere in Halle ( Sachsen-Anhalt). Sie nutzen auch das Rittergut Schnellroda, wo Götz Kubitschek lebt, Strippenzieher der Neuen Rechten, der bei Pegida-Kundgebungen Reden hält und für den AfD-Flügel um Rechtsaußen Björn Höcke Strategien entwickelt oder Martin Sellner fördert.

Österreicher nehmen eine wesentliche Rolle in der europaweiten Bewegung ein. Knapp 99 Prozent der Identitären sind laut Fuchs Westdeutsche oder Österreicher. Laut Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl, die nach jahrelanger Recherche ein Buch über die Identitären geschrieben hat, ist der österreichische Kopf der Bewegung, Martin Sellner, im Moment international die Galionsfigur. Das liegt nicht zuletzt an seinen guten Verbindungen in die USA, wo Sellners Verlobte lebt: Brittany Pettibone hat sich in der dortigen rechten Szene als Bloggerin einen Namen gemacht.

In Deutschland wird die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet. Die österreichische Behörde bezeichnet sie „aktuell als eine der wesentlichen Trägerinnen des modernisierten Rechtsextremismus“.