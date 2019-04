FPÖ-Landesparteitag: "Hetze müssen wir ertragen"

Über die Kritiker an der FPÖ sagt Haimbuchner: "Mein Gott, die Hetze gegen die FPÖ müssen wir seit Jahrzehnten ertragen. Keine Partei ist derart verleumdet worden, wie die FPÖ. Man macht nicht einmal mehr Halt vor Mitarbeitern, will junge Familienväter diskreditieren. Das ist wie in der DDR. Der überhebliche, selbstgerechte Moralismus der Linken führt zum linken Verbots-Faschismus.“

Heimat, Land, Leistung lautet das Motto des FPÖ-Landesparteitags. Haimbuchner: "Wir werden dafür sorgen, dass dem Land nicht das Blut entzogen wird und niemand mehr unsere Traditionen pflegt. Es wird zahlreiche Initiativen geben, damit das Leben am Land weiterhin lebenswert ist.“

Am Ende der Rede warnt Haimbuchner noch vor "Hunderten Millionen Auswanderungswilligen in Afrika und der islamistischen Bedrohung. Die FPÖ müsse das christliche Europa sowie Heimat, Kultur und Identität verteidigen. 2021 bei der nächsten Landtagswahl müsse die FPÖ so stark sein, dass es "keine roten oder grünen Experimente geben kann." Denn die Opposition sei nur "grantig und male den Teufel an die Wand".