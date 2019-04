Identitäre sorgen für "massive Unruhe" in der FPÖ

Am jeweiligen Umgang mit der Thematik zeigt sich nun das aktuelle Problem der FPÖ.

So sei Haimbuchners Ansage am Vortag des am Samstag stattfindenden oö. Landesparteitags auch als Positionierung in Richtung der dortigen Landtagswahlen 2021 zu verstehen, meint der Politologe Thomas Hofer. Um den Anspruch auf den Landeshauptmann zu erheben, wolle und müsse Haimbuchner verhindern, mit der extremen Rechten in Verbindung gebracht zu werden.

Freiheitliches Dilemma

In der Vergangenheit hätten die Freiheitlichen die Identitären aber oftmals auch umarmt, um zu verhindern, dass „rechts von ihnen eine Konkurrenz erwächst“, sagt Hofer. Nun gebe es „massive Unruhe“ in der Partei – und zwar auf allen Seiten.

Denn während die einen sich den Identitären ideologisch durchaus verbunden fühlen, würden andere Teile der Basis diese Nähe zum Rechtsextremismus überhaupt nicht goutieren. Intern ein heikles Thema, besonders kurz vor dem EU-Intensivwahlkampf. Bestehe laut Hofer doch durchaus die Gefahr aus Sicht der FPÖ, dass Wähler wegen der unzureichenden Abgrenzung nach rechts zur ÖVP abwandern.