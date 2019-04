Identitäre rufen zur Demo vor Justizministerium auf

Kaum war das Video der Identitären Bewegeung (IB) am Donnerstag im Netz, formierte sich auch schon die Gegenseite: Links gegen Rechts wird das Motto nächsten Samstag auf Wiens Straßen lauten. Martin Sellner, Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung, rief in einem YouTube-Video am Donnertag zur Demo auf. Die Gruppierung fühlt sich ungerecht behandelt.

Man wolle sich nach dem „Christchurch-Wahnsinn“ nicht in eine einsame Höhle zurückziehen, sondern eine Kundgebung von dem Justizministerium abhalten. Der Protest soll am 13. April um 16 Uhr stattfinden.