Identitären-Chef klebte Hakenkreuze an eine Synagoge

17 Jahre alt war Martin Sellner, Chef der Identitären Bewegung, als er mit einem Gleichgesinnten Plakate mit einem Hakenkreuz und der Aufschrift "Legalisiert es" an die Außenmauer der Synagoge im niederösterreichischen Baden anbrachte. Das berichtet die Kleine Zeitung.

Damals wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt erstattet, als Tatverdächtige wurden Sellner und ein weiterer Jugendlicher ermittelt. Die Befragung des zweiten Verdächtigen brachte Hinweise auf das Motiv. „Als Martin Sellner und ich in den Medien Berichte über die Verurteilung von Irving hörten, beschlossen wir, irgendetwas zu machen", zitiert die Kleine Zeitung den Polizeibericht. David Irving ist ein britischer Holocaustleugner, der zu diesem Zeitpunkt bei einem Besuch der schlagenden Burscheschaft Olympia in Österreich verhaftet wurde.

Weiter heißt es: „Wir trafen uns am Josefsplatz in Baden und Martin Sellner zeigte mir einen Hakenkreuzaufkleber, den er mitgebracht hatte. So gegen 22 Uhr gingen wir zu Fuß an der Konditorei Lehner vorbei zur Synagoge und blieben vor der Einfahrt kurz stehen. Martin Sellner nahm den Aufkleber, zog die Folie ab und klebte das Hakenkreuz auf den Betonsteher beim Einfahrtstor."