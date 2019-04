Identitäre: FPÖ-nahe Plattform reitet Frontalattacke auf Kurz

Auch an der Basis rumort es – wenn auch auf der anderen Seite der Koalition. So veröffentlichte das FPÖ-nahe Online-Portal „unzensuriert.at“ einen Artikel, in dem Kurz wegen seines Vorhabens, die Identitären als Verein auflösen zu lassen, frontal angegriffen wird.

Mit seiner Anfang der Woche gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten geäußerten Aussage, Rechtsradikale wären „um nichts besser als islamistische Rebellen“, werfe Kurz „heimische Patrioten in einen Topf mit islamistischen Kopfabschneidern, die uns den Gesetzen des Islam unterwerfen wollen“, schreibt das rechte Portal unter dem Titel „Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnet Heimatliebe als Gefahr für unser Land".

Dadurch rücke der Kanzler „alle Österreicher, die, so wie die Identitären, den derzeit stattfindenden ethnisch-demographischen Wandel mit all seinen Folgen nicht als unvermeidlich hinnehmen wollen, in ein rechtes, extremistisches Eck“, heißt es in dem Artikel weiter.