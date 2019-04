Strache über FPÖ und Identitäre: "Es gibt nur entweder oder"

Der 52. Ministerrat dauert bemerkenswert lange. Bemerkenswert ist auch das Thema, zu dem Kanzler und Vizekanzler hernach Stellung nahmen beziehungsweise ob Journalistenfragen nehmen mussten. Seit Bekanntwerden der Verbindung von Österreichs Identitären-Chef Sellner mit dem Attentäter von Neuseeland (Sellner erhielt eine Spende über 1500 Euro vom Attentäter) wird auch das Verhältnis der als rechtsextrem eingestuften Identitären-Bewegung mit der FPÖ hinterfragt. Bundeskanzler Sebastian Kurz lässt keinen Zweifel an seiner Haltung: „ Rechtsextremismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und darf auch keinen Platz in einer Partei haben. Egal in welcher.“ Dem Kanzler geht es darum, „eine rote Linie aufzuzeigen.“

"Widerliche Identitäre"

Der implizit angesprochene Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bemüht sich, zu kalmieren. Er sei lange in der Politik, trete für „Versachlichung statt Übertreibung" ein. Aufgeregtheit begegne man am besten mit Sachlichkeit. "Die Identitären sind ein Verein, der nichts mit den Freiheitlichen zu tun hat.“ Und: „Es gibt einen Parteivorstandsbeschluss, der uns daran bindet: Wer sich bei den Identitären engagiert, kann bei uns keine Funktion innehaben.“ Strache berichtet, dass Landes-FPÖ-Chefs ihren Funktionären klar gemacht hätten, „es gibt nur ein Entweder - Oder.“ Heute seien viele sensibler als in der Vergangenheit, so Strache. Er verwies auf sein Alter und sein Verhalten in der Vergangenheit. Kurz replizierte: "Wie man die Identitären findet? Die kann man widerlich finden, egal wie alt man ist."

Ohne die Bezeichnung „rote Linie“ zu wiederholen, machte Strache seine Trennlinie fest: „Der Boden, an den wir alle gebunden sind, den wir nicht zu verlassen haben, ist der Boden der Rechtsstaatlichkeit.“

Der FPÖ-Chef betonte zudem einmal mehr, dass er nicht verbieten könne, dass ein FPÖ-Mitarbeiter oder Funktionär an einer Idenitären-Demonstration teilnimmt. „Es gibt Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit. Jeder ist an seinen Worten und Taten zu messen – nicht an jeweiligen Demonstrationen.“ Jeder Kabinettsmitarbeiter sei sicherheitsüberprüft, so Strache.

Berichtspflicht: Gesetzesentwurf bis Sommer

Warum das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das Abwehramt und das Herresnachrichtenamt künftig Kanzler und Vizekanzler informieren werden, sei kein Novum und auch nicht den aktuellen Ereignissen geschuldet, so die Koalitionspartner. Kurz verwies auf das Regierungsprogramm, in dem die Berichtspflicht der Dienste festgehalten sei. Bis zum Sommer liege ein entsprechender Gesetzesentwurf vor.