Nach Telefonat Kurz-Kunasek: Erneut Sperre im Heer für Identitäre

Es sei absurd, dass die FPÖ behaupte, Identitäre dürfen nicht Mitglied bei der FPÖ sein, aber mit automatischen Waffen beim Bundesheer herumhantieren. „Das wäre verrückt, wenn man die steirische FPÖ nicht kennen würde. Die steirische FPÖ ist Identitären-verseucht“, sagte Pilz bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Donnerstag. Es gebe kein Problem mit Rechtsextremen am Rand der FPÖ, „die Rechtsextremen sind mitten in der FPÖ“.