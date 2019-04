Filzmaier über Identitäre: "Widerlichkeit von besonderer Dimension“

Der türkis-blaue Ministerrat verlief am Mittwoch einmal nicht harmonisch ab. Die Causa um die Identitären sorgt für Unstimmigkeiten in der Koalition. Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hat am Mittwoch einmal mehr auf eine klare Abgrenzung von den Identitären gepocht. Der Politologe Peter Filzmaier sagte zu den Vorfällen bei den Identitären in der ZIB2: " Widerlichkeit ist schon von einer besonderen Dimension“

Erste große Krise der Koalition

Für den Politolgen handelt es sich bei der Identitären-Causa um die erste große Krise der türkis-blauen Koalition. Es handle sich dabei um eine Gretchenfrage, nämlich wie grenze ich mich als Partei gegenüber rechts, bzw. in diesem Fall "ganz übel rechtsextremistisch und rechtsradikal“ ab, sagte Filzmaier in der ZIB2 am Mittwoch.

Gerade mit der Geschichte Österreichs ist es laut dem Politologen so wichtig für die Regierung, sich gegenüber Rechtsradikalen abzugrenzen. "Der Bundeskanzler ist offenbar der Meinung, dass die FPÖ das womöglich verspätet und auf jeden Fall unvollständig getan hat“, sagte Filzmaier.