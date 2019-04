FP-Haimbuchner: Bisherige Distanzierung zu Identitären ausreichend

Der Grazer FPÖ-Chef Mario Eustacchio erklärte am Freitag gegenüber der Kleinen Zeitung, er sehe "keinen Grund, mich von irgendetwas zu distanzieren". 2015 hatte Eustacchio in Spielfeld an einer von den identitären organisierten Demonstration teilgenommen. Die Identitären würde Positionen, vertreten, "die manchen nicht passen, etwa die traditionellen Geschlechterrollen oder das Verhindern von zu viel Einwanderung“, sagt Eustacchio. Das könne er das alles unterschreiben.

Auch an dem umstrittenen FP-Gemeinderat Heinrich Sickl will der Chef der Grazer Stadtpartei festhalten. Dieser vermietet seit Jahren ein Büro an die Identitären – "als Privatmann", wie er stets betont hat. Sickl bleibt FPÖ-Gemeinderat, der Mietvertrag aufrecht.