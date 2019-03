Der Christchurch-Attentäter und die Identitären: BVT ermittelt

Laut dem BMI-Sprecher Christoph Pölzl würden die Ermittlungen in alle Richtungen gehen. Informationen über konkrete Anhaltspunkte zu Verbindungen nach Österreich würden noch nicht veröffentlicht. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei frühestens in einer Woche zu rechnen, sagte Pölzl. Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) kündigte dann am Donnerstagnachmittag an, am 28. März im Plenum des Nationalrats eine Erklärung über die aktuelle Situation vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Neuseeland abgeben zu wollen.

Bei den Ermittlungen könnten neurechte Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung ins Visier des Verfassungsschutzes geraten, und zwar aus folgendem Grund: Der Attentäter von Christchurch veröffentlichte ein Manifest, das sich neurechter, identitärer Rhetorik bedient. Das geht aus einer Analyse des österreichischen Dokumentationsarchives (DÖW) hervor.