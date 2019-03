Nach Attentat: Neuseeländer tragen aus Solidarität Kopftücher

Für Empörung sorgte zuletzt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der bei Wahlkampfauftritten das Video des mutmaßlichen Attentäters zeigte. Er präsentierte die Tat dabei als Angriff auf den Islam und die Türkei.

Gleichzeitig griff er Australien und Neuseeland verbal an. Sollten die Länder die Türkei noch einmal angreifen, werde die Türkei sie „in Särgen zurückschicken“, so wie sie ihre Großväter zurückgeschickt habe, warnte Erdogan. Er spielte dabei auf die Schlacht von Canakkale im Ersten Weltkrieg an, an der auch die beiden Länder beteiligt waren.