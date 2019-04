Was an Identitären gefährlich ist

Wie kommt es dann, dass die „Identitären“ vom Verfassungsschutz dennoch seit Jahren als „wesentliche Träger des Rechtsextremismus“ qualifiziert werden? Was ist so gefährlich an ihren Ansichten und ihrer Rhetorik?

Das von Identitären und anderen Rechtsextremen propagierte „Volk“ gibt’s nicht

„Das Problem mit der so genannten deutschen Volksgemeinschaft ist, dass sie in der Realität nie existiert hat“, sagt Soziologe Jörg Flecker ( Uni Wien). Die Gesellschaft sei kein eigener Organismus, der nur eine Identität habe, im Gegenteil: Europas Gesellschaften seien immer vielfältig und heterogen gewesen. Was ist nun problematisch daran, wenn man glaubt, es gäbe ein „unvermischtes Volk“? „Die Gefahr besteht darin, dass man aus der Fiktion heraus konkrete Taten setzt“, sagt Flecker. Wer glaubt, die „Vermischung“ der Gesellschaft könne rückgängig gemacht werden, der müsse anderen bei der „Entmischung“ Gewalt antun.