FPÖ-Mitglieder sollen für Identitäre gespendet haben

Die FPÖ müht sich um Abgrenzung von den rechtsextremen Identitären: Während eines Besuchs der Justizanstalt Stein vor zwei Tagen wiederholte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sein Bekenntnis vom Linzer Landesparteitag, künftig eine scharfe Trennlinie zwischen den Freiheitlichen und den Identitären zu ziehen und jedwede Berührungspunkte zu vermeiden. "Die Identitären sind ein Verein, mit dem die FPÖ nie etwas zu tun gehabt hat", sagte er bei seinem Besuch: "Ich kenne weder den Herrn Sellner noch andere, die dort in Funktionen tätig sind."

Bestehende Verbindungen wurden in den letzten Tagen und Wochen zum Teil gelöst: So ist die Identitäre Bewegung nicht länger in der Villa Hagen in Linz untergebracht. Der FPÖ-nahe Studentenverein, dem das Haus gehört, löste das Mietverhältnis mit einer Person aus dem unmittelbaren Umfeld der Identitären auf. Auch das Ende der Mietverhältnisses von Räumlichkeiten in Graz an die Identitären durch den Grazer Gemeinderat Heinrich Sickl wurde bereits eingeleitet.

Mit möglichen Kontakten zwischen FP und IB wird sich auch die von der FPÖ eingesetzte Historikerkommission, die zur Beleuchtung der eigenen Parteigeschichte einberufen wurde, beschäftigen. "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man dieses Thema auch behandelt", sagte Wilhelm Brauneder, Leiter des Gremiums.