ORF-Talk über Identitäre: "Lasse mir nicht das Wort verbieten!"

Jener Mann, der den Begriff "Umvolkung" in Österreich in den breiten, öffentlichen Diskurs gebracht hat, ist Andreas Mölzer. Dieser hatte auf Nachfrage von Moderatorin Claudia Reiterer nur einen Punkt an seiner Umvolkungsthese zu korrigieren: Sie sei bereits 1990 gefallen und nicht 1991, wie Reiterer gesagt hatte. Aber wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung ansehe, könne man feststellen, dass es immerhin "in diese Richtung" gehe, meinte Mölzer.

Deutlich schärfer handelte er die angesprochenen Identitären ab, die er wie viele andere in der FPÖ zunächst als erfrischende Aktivistengruppe wahrgenommen habe. Aber jetzt scheint Schluss mit lustig, zumindest in Worten. Mölzer: "Wir lassen uns von einer politischen Sekte nicht den Begriff des Patriotismus und der kulturellen Identität wegnehmen."

Man könnte es auch anders sagen: Was rechts ist, definieren wir selber. Oder in Anlehnung an Franz-Josef Strauss: Rechts von der FPÖ darf (in der Öffentlichkeit) kein Platz mehr sein.