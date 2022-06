Auf der Alten Donau: Wenn Bootfahren zum Ballett wird

Am Wasser können Paddler nicht schnell ausweichen. Das Boot muss also reagieren. Man tänzelt am Wasser hin und her. Auch vor den Brücken am Wasser wird es manchmal brenzlig. Da drehen sich Boote schon drei Mal im Kreis, üben sich in Pirouetten, damit man nicht die Brückenpfeiler berührt. Ganz zum Vergnügen des Publikums, das das Ballett etwa von der Seeterrasse des urigen Wirtes Birner betrachtet.