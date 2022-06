Mit allen Wassern gewaschen: Schwimmvergnügen in historischen Bildern

Besonders das Baden in der Donau hat Tradition. Die ersten Bäder Wiens lagen an einem Arm der Donau in der Nähe des Augartens, ist dem Magazin des Wien Museum zu entnehmen. Sie wurden für medizinische Zwecke genutzt – und waren den Reichen vorbehalten. Die Wiener und Wienerinnen wichen aufs Wildbaden aus. Dem wurde ein Riegel vorgeschoben. 1799 errichten Kaufleute und die Gemeinde Wien in Badeschiffen ein Armenbad, damit die Bevölkerung für die Arbeit und den Wehrdienst gesund blieb. 1831 wurde die erste österreichische Damenschwimmschule eröffnet. Köpfler waren damals schon üblich. Um die Jahrhundertwende konnte man in den neu errichteten Strombädern am Donaukanal ins Wasser springen, ohne seine Gesundheit zu gefährden. Die Verbesserung der Kanalisierung machte es möglich.