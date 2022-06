Zum dritten Mal abgesagt: Kein Lichterfest auf der Alten Donau

Während in Schönbrunn die Bühne für das Sommernachtskonzert (16. Juni) und auf der Donauinsel alles für das Donauinselfest (24. bis 26. Juni) aufgebaut wird, muss die Alte Donau auch dieses Jahr ohne Lichterfest auskommen.

Die vergangenen zwei Jahre war der Grund für eine Absage in erster Linie Corona und in zweiter Linie die unmögliche Einhaltung der 3-G-Regel, die zu einer Absage führten. Dieses Jahr sei eine Baustelle ausschlaggebend für die Absage, heißt es auf der Website des Veranstalters. Die Großbaustelle von Mitte Juni bis Anfang November auf der Wagramer Straße mache den Veranstaltern "einen Strich durch die Rechnung".

Vollmondfahrt anstatt Lichterfest

Auf der Kagraner Brücke werde in Blickrichtung Gänsehäufel nur ein Fahrstreifen frei sein, der für die Menge an Menschen sowie die nötige Infrastruktur nicht ausreichen würde. Nach Rücksprache mit der Verkehrspolizei müsse daher aus Sicherheitsgründen das Lichterfest für heuer abgesagt werden.

Eine Alternative, die die Bootvermieter in Aussicht stellen, sind die Vollmondfahrten. Die Vollmondfahrten finden am 14. Juni, am 3. Juli, am 12. August und am 10. September statt. An diesem Tag verlängern die Bootsvermieter ihre Öffnungszeiten, damit Besucher den Vollmond am Wasser genießen können.