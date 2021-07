Wieder kein Lichterfest auf der Alten Donau

Vollmondfahrt anstatt Lichterfest

Der Grund für die Absage seien die weiterhin geltenden Kontrollen der 3-G-Regeln. Es hätte diesen Samstag stattfinden sollen. "Man kann das unmöglich kontrollieren", sagt einer der Bootsverleiher vor Ort. 2022 sollen die Lichter auf der Alten Donau wieder leuchten. Eine Alternative, die die Bootvermieter in Aussicht stellen, seien die Vollmondfahrten. Die letzte Vollmondnacht findet am 22. August statt. An diesem Tag verlängern die Bootsvermieter ihre Öffnungszeiten, damit Besucher den Vollmond am Wasser genießen können.