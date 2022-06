Was das Wasser noch zu bieten hat: Gefragte Wasseraktivitäten

Übers Wasser schweben

Eine neue Wassersportart, die in der Surf- und Segelschule Nordstrand in Podersdorf am Neusiedler See angeboten wird, ist das Wingsurfen.

Der Vorteil ist, dass diese Trendsportart auch bei wenig Wind durchgeführt werden kann. Der Sport vereint Elemente aus Windsurfen, Kitesurfen, Surfen und Hydrofoilen. Wird mit dem Board eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, schwebt man gleichsam über dem Wasser. Das Schnupperwingen kostet 149 Euro, für den Wing-Foil-Basiskurs sind 280 Euro zu bezahlen. Info: Überland 2, 7141 Podersdorf am See; www.nordstrand.at