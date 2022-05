Makrophyten-Plage in der Neuen Donau: Kampf dem Krausen Laichkraut

Damit die Stadt dem Problem dauerhaft Herr werden könnte, bräuchte sie das Dreifache an Kapazitäten, sagt Loew. Und schon jetzt verschlingt das Mähen der Unterwasserpflanzen pro Jahr eine siebenstellige Summe an Geld.

Grund für den Wildwuchs in der Neuen Donau ist übrigens – wie auch beim wuchernden Ährigen Tausendblatt in der Alten Donau – der Klimawandel: Die Hochwasser, die normalerweise im Frühling stattfinden und so das Pflanzenmaterial ausspülen, verlagern sich immer öfter in den Sommer.

Das Krause Laichkraut, eine Frühlingspflanze, konnte sich also im Vorjahr ungeniert vermehren, denn Hochwasser in der Neuen Donau gab es nur an drei Tagen im Juli, erklärt Hydro-Botanikerin Karin Pall.