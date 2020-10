923 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag gibt es in Österreich 923 neue positive Corona-Tests. Davon kommen 399 aus der Bundeshauptstadt Wien.

Weiters gibt es in Niederösterreich 170 neue Infektionen und in OÖ 100 neuen Infektionen. Der Rest verteilt sich auf die weiteren Bundesländer. Zudem gibt es in Österreich seit gestern vier neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.