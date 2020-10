Coronavirus: Die 24-Stunden-Formel

Auch in der Steiermark räumt man ein, dass es in Einzelfällen zu Verzögerungen komme. Überwiegend gelinge aber die Einhaltung der Vorgaben, heißt es.

In NÖ können 92,9 Prozent der Tests innerhalb von 24 Stunden abgenommen werden, heißt es aus der Landesregierung. Auch in Tirol ist man flott. In Innsbruck liegt das Ergebnis bei einer Meldung in der Früh oft sogar noch am selben Tag vor. Zudem sind seit einer Woche Hightech-Labore unterwegs. 400 Abstriche pro Stunde können in den Trucks abgenommen und dort innerhalb von drei Stunden ausgewertet werden.