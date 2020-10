Corona-Cluster in Schulen: Schließungen wieder notwendig

Schulschließungen als eines der letzten Mittel, um die Pandemie einzudämmen. Was Bildungsminister Heinz Faßmann bereits zu Sommerbeginn in Aussicht gestellt hatte, ist nun im Schulherbst bereits Realität geworden.

So zum Beispiel in der Mittelschule Trofaiach (Bezirk Leoben) in der Obersteiermark. Dort ist am vergangenen Freitag ein Mini-Cluster mit Corona-Infektionen bekannt geworden: Zehn Schülerinnen und Schüler sowie zwei Personen des Lehrpersonals haben sich mit Covid-19 infiziert. Weitere Testergebnisse seien noch ausständig, hieß es auf APA-Nachfrage seitens der Bildungsdirektion Steiermark.

Die Schule wurde von der Bezirkshauptmannschaft Leoben nach Paragraf 18 des Epidemiegesetzes vorsorglich für Montag geschlossen. Weitere Schulen der Stadt seien laut Bildungsdirektion Steiermark vorerst nicht betroffen.

Ein Lehrer infiziert

Ein weiterer Corona-Fall im Bezirk Villach Land macht die Schließung einer Schule in Kärnten notwendig. In der Mittelschule Feistritz/Drau ist eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet worden. Weil sie in fünf Klassen unterrichtet hat, befinden sich alle Schüler nun in Quarantäne. Aufgrund des Kontaktes zum Lehrpersonal wurden auch 35 Lehrkräfte häuslich abgesondert. Alle Schüler der fünf Klassen und die Lehrer werden getestet.



Da sich alle Lehrer in Quarantäne befinden, muss die Schule komplett geschlossen werden - sieben weitere Klassen sind betroffen. Nun wird auf Distance Learning umgestellt, die Maßnahme gilt für 10 Tage. Das Contact Tracing läuft.