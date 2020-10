Trumps Zustand: Welche Rückschlüsse seine Therapie zulassen

Das Cortisonpräparat wurde im Juni als großer Wurf gefeiert. In einer Oxford-Studie hatte das Medikament die Sterberate bei schwerst kranken Covid-19-Patienten deutlich verringert. "Dexamethason ist eine Substanz, die Cortison freisetzt und Cortison hat wiederum eine immununterdrückende Wirkung im Körper", erklärt Günter Weiss, Infektiologe und Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin. Es hemmt jene bei Covid-19 oft im späteren Verlauf beobachtete überschießende Immunantwort, die zu einer Verschlechterung des Zustandes führen kann.

Immunantwort regulieren

"Auch wir verabreichen Covid-19-Patienten Cortison. Das Entscheidende ist, in welcher Phase der Covid-19-Erkrankung man es gibt", sagt Weiss. Zu Beginn habe man es vorrangig mit der Virusausbreitung zu tun: "Man benötigt Arzneien, die Viren eliminieren und ihre Vermehrung hemmen.“ Trump wurde vergangene Woche Remdesivir – ein Ebola-Virostatikum, das inzwischen als Corona-Arznei zugelassen wurde – verabreicht. Weiss hält das für "plausibel und nachvollziehbar".

Kommt es im Verlauf zur genannten fehlgeleiteten Immunreaktion, kann mit Cortison gegengesteuert werden. "Ich kenne Trumps genaue Krankheitsumstände nicht. Es ist anzunehmen, dass die behandelnden Ärzte wissen, was sie tun. Außerhalb der Intensivstation haben wir Cortison aber noch nie verabreicht. Was man sagen kann, ist, dass eine kritische Phase bei Covid-19 meist etwa eine Woche nach der Infektion auftritt." Dann könne es zu einer Verschlechterung der Atemsituation kommen, was wiederum ein Indikator für eine sich anbahnende Lungenentzündung sein kann. Gerade bei älteren Risikopatienten könne das gefährlich sein.