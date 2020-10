Kurz und sein Kabinett geht ins Homeoffice

Wegen des Zeitablaufs ist man im Kanzleramt zuversichtlich, dass kein Cluster im Entstehen ist. Am Dienstag vergangener Woche waren der Kanzler und seine Mitarbeiter zuletzt auf Corona getestet worden – das ist im Vorfeld von Auslandsreisen üblich (Kurz flog letzte Woche nach Brüssel). Der betroffene Mitarbeiter war am Dienstag noch negativ. Die ersten Symptome verspürte er erst am Sonntagabend. Unter Berücksichtigung von 48 Stunden Inkubationszeit müsste er sich am Freitag angesteckt haben. Kurz – und auch Kogler – hatten zuletzt am Mittwoch Kontakt mit dem Betroffenen – also zwei Tage vor dessen mutmaßlicher Infektion.

Dennoch begeben sich Kurz, Kogler und die engen Mitarbeiter in Selbstisolation, und planen einen zweiten Test, um ganz sicher zu gehen.

Kurz und Kogler sind nicht die ersten Regierungsmitglieder, die einen Corona-Fall in ihrer unmittelbaren Umgebung haben. Europaministerin Karoline Edtstadler begab sich kürzlich zwei Tage in Quarantäne, bis durch zwei Testergebnisse bestätigt war, dass sie sich nicht bei einem Kabinettsmitarbeiter angesteckt hatte.

Außenminister Alexander Schallenberg hat eine Griechenlandreise wegen eines Corona-Falls in der Delegation abgesagt.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck kehrte soeben aus zehntägiger Quarantäne zurück. Beim EU-Handelsministertreffen am 24. September war eine infizierte Person zugegen gewesen.

An Corona erkrankt sind Spitzenpolitiker in Österreich noch nicht. Allerdings haben sich Parlamentarier und Landespolitiker angesteckt.

Der erste bekannte Fall war der ÖVP-Abgeordnete Johann Singer am 20. März. Die vorerst jüngsten Infektionsfälle sind ÖVP-Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager und Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer.

Die Abgeordneten Maria Großbauer und Martin Engelberg waren bereits an Corona erkrankt. Auch die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal hat im Frühjahr eine Corona-Infektion überstanden.