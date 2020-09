681 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 681 neue Corona-Fälle. Davon sind 305 in Wien, 100 in Niederösterreich, 92 in Oberösterreich und 66 in Tirol. Der Rest verteilt sich auf die weiteren Bundesländer.

Zudem gibt es auch sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Drei davon in Wien, zwei in der Steiermark und ein Todesfall in Oberösterreich.

Auch in den Krankenhäusern sind die Betten stärkter belegt. Auf den Normalstationen sind es 21 Betten mehr, auf den Intensivstationen in Österreich zwei neue Patienten.