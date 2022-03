Am Samstag voriger Woche, 5. März, wurden in Österreich die Corona-Maßnahmen weitgehend aufgehoben. Diese Öffnungsschritte wirken als "Infektionsbeschleuniger", innerhalb einer Woche legten die neuen Fälle binnen 24 Stunden um fast 30 Prozent zu. Vorige Woche kratzte die Zahl der Neuinfektionen dreimal an der 50.000-er Marke - absolute Höchstwerte im bisherigen Verlauf der Pandemie. Auch am Samstag wurden mit mehr als 34.000 neuen Fällen so viele Infektionen wie noch nie an einem Samstag vermeldet.

Von Sonntag auf Montag wurden 34.220 Neuinfektionen in Österreich registriert.

Derzeit sind 387.930 Menschen in Österreich aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 3.305,6.

Zudem gibt es 14 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 15.221 Todesopfer in Österreich gefordert.