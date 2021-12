2.859 Neuinfektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag gab es in Österreich 2.859 Neuinfektionen. Damit liegen die Zahlen weiterhin unter dem 7-Tage-Schnitt von 3.961 Infektionen. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 61.583. In den vergangenen 24 Stunden wurden 388.766 PCR-Tests durchgeführt, daraus resultiert eine Positivrate von 0,74 Prozent.

Zudem kommen 64 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.282 Todesopfer in Österreich gefordert.

Aktuell werden 565 Intensivpatienten behandelt. Das sind um 8 weniger als am Montag. Insgesamt lagen am Montag österreichweit 2.386 Covid-19-Infizierte in Spitälern, um 65 weniger als am Vortag.