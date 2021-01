2.469 Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich geht weiterhin nicht zurück. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 2.469 Personen positiv getestet. Am Dreikönigstag wurden 68 Tote am oder mit dem Coronavirus gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 372.190 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 6.525 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 344.974 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.383 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 361 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Ein Blick auf die Zahlen im neuen Jahr zeigt, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder gestiegen sind. 1.391 neue Corona-Fälle waren es am 2. Jänner, 1.466 am 3. Jänner, 1.642 am 4. Jänner und 2.311 am Dienstag.

Dieser Trend setzt sich am heutigen Dreikönigstag fort. In den letzten 24 Stunden hat es österreichweit insgesamt 2.469 Neuinfektionen gegeben.