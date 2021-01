Übriggebliebene Impfdosen in Eigenregie verimpft: Auch an IKG-Präsident Deutsch

"Das hätte nicht passieren dürfen", meint Deutsch. Er weist allerdings darauf hin, "dass neben dem Alter auch andere Gründe für Risikoeinstufungen bestehen können" und ersucht, "von vorschnellen Urteilen gegenüber mutmaßlich oder tatsächlich geimpften Personen abzusehen".

Trotz der eingeräumten Fehler sei es richtig gewesen, den gesamten Impfstoff zu verimpfen, betont Deutsch. Um in Zukunft nachvollziehbar zur Impfung zuweisen und Impfreste gerecht verteilen zu können, habe der IKG-Krisenstab nun ein unverbindliches Vormerksystem installiert.

Zudem arbeite man in Kooperation mit der Stadt an einer Impfstraße in einer Gesundheitseinrichtung der IKG - in dem sowohl Gemeindemitglieder als auch andere von der Stadt zugewiesene Personen geimpft werden könnten.