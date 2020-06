Baustart für Shoah-Gedenkstätte im Wiener Ostarrichi-Park

"Berlin hat eine, Paris hat eine. Wien hatte bisher keine - bis jetzt", sagt Oskar Deutsch. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) spricht von einer nationalen Gedenkstätte für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Wie der KURIER bereits am Samstag berichtete, entsteht eine solche nun am Alsergrund.

Im Ostarrichi-Park vor der Nationalbank wird eine Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte an mehr als 64.000 im Holocaust ermordete Juden aus Österreich erinnern. Am Montag wurde der Baustart gefeiert - obwohl die eigentlichen Arbeiten am Denkmal tatsächlich erst Anfang Juli beginnen. Fertiggestellt wird das vom Holocaust-Überlebenden Kurt Y. Tutter initiierte Projekt im Spätherbst 2021.

Die „Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich“ sieht in ovaler Anordnung mehrere sandsteinfarbene Steinmauern vor, in die 64.259 Namen der Ermordeten eingraviert werden. Im Inneren des Ovals werden neun Bäume gepflanzt - für jedes Bundesland einer. Der öffentlich leicht erreichbare Ostarrichi-Park soll damit zum Ort der Andacht werden.