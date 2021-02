1.270 Neuinfektionen in Österreich

Lockerungen, hohe Testzahl und neue Virusvarianten - dies sind jene drei Faktoren, die Komplexitätsforscher Peter Klimek als Grund dafür sieht, dass die Infektionszahlen in Österreich in den nächsten Tagen wieder steigen werden.

Im schlechtesten Fall muss noch vor Ostern mit härteren Maßnahmen gegengesteuert werden, so der Komplexitätsforscher im Ö1-Morgenjournal.

Von gestern auf heute wurden in Österreich 1.270 neue Fälle registriert, 11 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden gestorben.