Video zeigt FP-Politiker bei Wehrsportübung

Der KURIER-Bericht über das Wehrsport-Video mit Sebastian Ortner hat am Mittwoch zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Der oberösterreichische Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner stellte sich am Mittwoch hinter den FPÖ-Fraktionschef im Linzer Gemeinderat. Er verlangte für Ortner eine "Chance auf Resozialisierung".

Haimbuchner erklärte in einem Gespräch mit der APA, die Vergangenheit von Ortner sei schon im Wahlkampf 2009 in der Öffentlichkeit präsent gewesen. Ortner habe auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, sich jedoch davon distanziert. Er habe immer eingestanden, dass es bei ihm "dunkle Flecken" gebe. Er habe aber betont, er stehe inzwischen zu den demokratischen Werten und lehne die Ideologie des Nationalsozialismus ab. In dem Fall gebe es nichts Neues, er gewinne nur deshalb an Aktualität, weil nun ein Video aufgetaucht sei, stellte Haimbuchner fest.

Die Staatsanwaltschaft Linz erachtet sich nach einer ersten Prüfung für nicht zuständig. Sie werde den Fall an die zuständige StA weiterleiten, teilte der Leiter der Medienstelle Philip Christl mit.