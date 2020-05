Neun Jahre Haft für Gottfried Küssel

Vor der Urteilsverkündung bekam man im Wiener Landesgericht über Gottfried Küssel noch zu hören, er sei „eigentlich ein netter Mensch“. Wer so schmeichelhafte Worte für die Galionsfigur der österreichischen Neonazi-Szene findet? Gottfried Küssel. Weil der wegen NS-Wiederbetätigung Angeklagte in dem seit 14. Mai 2012 laufenden Geschworenenprozess die Beantwortung von Fragen verweigerte, wurden am letzten Verhandlungstag Küssels Aussagen im Ermittlungsverfahren verlesen.