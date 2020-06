Führende Köpfe des rechten Randes vor Gericht

Wir werden diesen Staat zertrümmern! Wir werden sitzen, sterben, aber wir werden siegen!“: So tönte die Galionsfigur der Neonazis in Österreich, Gottfried Küssel, in Videos, die 1992 bei seinem ersten Geschworenenprozess wegen NS-Wiederbetätigung abgespielt wurden.



Und heute? Glaubt man dem Staatsanwalt, dann will der bekennende Neonazi Küssel immer noch „die verfassungsmäßige Ordnung untergraben“, Aufruhr erzeugen und einen „völkischen Staat“ schaffen.