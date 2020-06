FPÖ: Prügelaffäre um Partei-Chauffeur

Zur Verteidigung Z.s verweist die FPÖ seit Bekanntwerden der Affäre auf ein Referenzschreiben aus dem Innen­ministerium vom 27. Mai 2010. Das Papier liegt dem KURIER vor. Darin ist unter anderem von "hervorragenden Leistungen" und der "jederzeit extrem guten Zusammenarbeit" mit dem ausgeschiedenen Polizisten die Rede.

Merkwürdig nur: In ihrer Stellungnahme gegenüber den Grünen verneint die Innenministerin, dass es je ein solches Referenzschreiben gegeben habe.

Was Mikl-Leitner bestätigt: Die Existenz einer "in neutraler Form gehaltenen Dienstbeschreibung", die vom Landespolizeikommando Wien am 22. April übermittelt wurde. Sie erging auf Ansuchen des Rechtsvertreters des Polizisten.

Ist das Referenzschreiben mit dem Briefkopf des Innenministeriums am Ende eine Fälschung? "Es ist unüblich, dass auf einem offiziellen Schreiben des Ministeriums keine Aktenzahl vermerkt ist", sagt ein Sprecher des Ministeriums dazu.

Ebenfalls unüblich sei es, dass Polizisten beim Ausscheiden aus ihrem Dienst überhaupt ein Referenzschreiben dieser Art vom Ministerium bekommen. Man werde eine Prüfung einleiten.

Weder Wiens FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus noch Landesparteichef Heinz-Christian Strache waren für eine Stellungnahme erreichbar.