Bürgermeisterkandidat Hajart: "Kartenhaus war gefinkelt aufgebaut"

(Denkt lange nach) Er hat allen ins Gesicht gelogen, den politischen Mitbewerbern, den Kontrollorganen im Aufsichtsrat und den Menschen in dieser Stadt. Es gibt natürlich Kontrollmechanismen, aber das Kartenhaus, das dann zusammengebrochen ist, war schon gefinkelt aufgebaut. Mit Gutachten, die man erstellen hat lassen, um Dinge zu verschleiern. So etwas kann man nur mit gesteigerter Transparenz und Kontrolle vermeiden.

Während des Studiums war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanzwissenschaften an der JKU, dann Büroleiter der Linzer Vizebürgermeister Erich Watzl und Bernhard Baier sowie Klub-Sekretär des Linzer ÖVP-Gemeinderatsklubs

Kommen wir zu Ihrem Ressort, dem Verkehr, ein heißes Eisen, wie Sie sagen. Sie fahren selbst ein heißes Eisen, also ein Motorrad, aber wie sind Sie und Ihre Familie in Linz mobil? Sehr vielfältig. Der Tag beginnt, dass ich mit meinen Kindern in den Kindergarten und die Schule komme, zuerst zu Fuß und dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kein Elterntaxi mit dem Auto?

Ja, wir fahren nicht mit dem Auto. So komme ich auch in die Arbeit. Unter Tags sind die Termine oft eng. Wenn es nicht anderes geht, fahre ich mit dem Auto, sonst mit dem Rad, den Öffis oder bin zu Fuß unterwegs. Nach Hause gehe ich am Liebsten zu Fuß, um abschalten zu können und die Politik nicht nach Hause mitzunehmen.

Gibt es in Linz eine „Koalition von SPÖ, Grünen und ÖVP gegen die Autofahrer“, wie das Michael Raml behauptet?

Natürlich nicht. Pragmatisch gesagt, die Straßen sind in der Früh und am Abend voll, und man muss gute Alternativen zum Auto anbieten, um den Verkehrsfluss und die Mobilität für die Menschen aufrecht zu halten.

Die Grünen meinen, 2040 sollen der öffentliche Verkehr, die Rad- und Fußgängerwege so ausschauen, dass kaum jemand mehr mit dem Auto fahren will. Ist das ein Ziel auch Ihrer Verkehrspolitik?

Nein. Der Mobilitätsmix muss verbessert werden, also der Anteil des Umweltverbundes – Öffis, Rad, zu Fuß gehen – steigen. Das Auto wird in Zukunft auch seinen Platz einnehmen, wenn auch umweltschonender. Die Zukunft wird das Hybridfahrzeug sein.

Ist es nicht ein Versagen der Verkehrspolitik, dass Linz noch immer nicht mehr als zehn Prozent Radverkehrsanteil hat?

Ja, es ist absolut untragbar im Städtevergleich. Ich will beim Radanteil nicht Letzter sein. Hier müssen wir etwas tun, deshalb wurde auch ein ambitioniertes Programm erarbeitet.