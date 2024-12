FPÖ-Raml: "Nicht Autos, sondern Rad- und Scooterfahrer sind das Problem"

Braucht es in einer lebenswerten Stadt nicht doch mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer? Die Interessen der Fußgänger müssen mehr Berücksichtigung finden. Aber das Problem in der Innenstadt sind nicht die Autos, sondern rücksichtslose Radfahrer und die Scooterfahrer.

Ich bin ein leidenschaftlicher Fußgänger, ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer, und nach Wien fahre ich am liebsten mit der ÖBB. Ich bin auch in Linz mit den Öffis unterwegs. Aber ja, ich stehe dazu, ich fahre gern mit dem Auto in Linz, ich fahre sehr gerne auf Urlaub mit dem Auto, sei es ins Salzkammergut, sei es nach Südfrankreich. Martin Hajart lässt das Pendel zu sehr in Richtung Rad und gegen Autofahrer ausschlagen. Es ist offenbar das Ziel von Rot, Schwarz und Grün, den Autofahrern in Linz das Leben schwer zu machen.

Bei der FPÖ dockte er 2003 in der Ortsgruppe Urfahr-Ost an, 2007 wurde er Ortsparteiobmann. Zwei Jahre später zog er in den Linzer Gemeinderat ein,

Michael Raml wurde am 2. August 1987 in Linz geboren und ist verheiratet.

Sie haben sich in früheren Zeiten „reichsraml“ genannt, die rechtsextremen Identitären gelten Ihrer Burschenschaft als nahe stehend. Wie rechts sind Sie eigentlich? Die Definition von links und rechts ist schwierig. Ich habe sicher in der Jugend manchmal überspitzter formuliert, habe mich aber auch weiterentwickelt und sehe mich als wertkonservativen Menschen, der versucht, einen vernünftigen Kompromiss zu finden, im Privaten, aber auch in der Politik.

Sie sind für den Zivil- und Katastrophenschutz in Linz zuständig. Die Auswirkungen des Klimawandels werden zu immer größeren Belastungen für die Menschen, aber auch die Einsatzkräfte. Wir werden das Klima in Linz mit aktionistischen Maßnahmen nicht retten. Ja, das Klima ändert sich, die Wetterereignisse werden stärker spürbar. Wir sollten Klimaschutz mit Hausverstand machen. Es hätte gegen jeden Hausverstand gesprochen, wenn wir diese zehn Hektar im Grüngürtel umgewidmet hätten.

Oberösterreich ist seit Jahren Spitzenreiter bei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz. Das größte Problem in unserer Zeit ist der radikale Islam, gerade auch in Linzer Schulen. Generell ist es wichtig, dass wir in den Sozialen Medien und andernorts wieder zu einer ordentlichen Gesprächskultur zurückfinden.

Wie machen Sie Linz sicherer?

Mit einem Maßnahmenbündel aus polizeilichen Schutzzonen, besserer Beleuchtung, mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum.

Sie wollen Linz für Asylwerber unattraktiv machen.

Warum kommen so viele Asylwerber Tausende Kilometer nach Linz? Weil ihnen unser Essen so gut schmeckt und der Hauptplatz so gut gefällt? Oder weil sie hohe Sozialleistungen in Linz und in Österreich ab dem ersten Tag bekommen? Eine strenge und gerechte Zuwanderungspolitik ist der beste Hebel, um die unkontrollierte Massenzuwanderung zu stoppen. Ich werde als Bürgermeister für einen strengen Vollzug der Sozialhilfe sorgen und eine eigene Soko Sozialmissbrauch einrichten, damit wir für eine strenge, aber gerechte Verteilung von Sozialleistungen an Drittstaatsangehörige sorgen.

Linz braucht als Industrie- und Wirtschaftsstandort ausländische Arbeitskräfte. Welche „Ausländer“ gehen für Sie in Ordnung?

Jemand, der legal nach Österreich kommt und bereit und fähig ist, seinen Beitrag zu leisten, ist in Linz willkommen. Wer aber nach Linz kommen will, um auf Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben zu haben, wird in Linz keinen Platz finden.

Abschließend noch zur Kultur, die uns das ganze Jahr begleitet und eigentlich die Bürgermeisterwahl ausgelöst hat. Was machen Sie als Bürgermeister mit dem Brucknerhaus und der LIVA?

Ich würde die LIVA auf Kultur konzentrieren. Die Sportbetriebe würde ich entweder zum Design Center oder in die Linz AG geben, die ja auch Sportanlagen und Bäder betreibt. Oder man macht eine eigene Sport GmbH. Ich möchte, dass das Brucknerhaus Aushängeschild für Kunst und Kultur wird, mit einem Angebot, das auch die breite Masse anspricht.

Die „geköpfte Maria“ kaufen Sie nicht für die Stadt an.

Nein. Maria ist ein Symbol für Demut, für Glauben, für Hoffnung. Sie ist für gläubige Katholiken ein ganz wichtiges Symbol. Ich halte einen linken Aktionismus unter dem Deckmantel der Kulturfreiheit für absolut unangebracht. Es ist nicht Aufgabe der Stadt Linz, so eine Blasphemie auch noch finanziell zu fördern. Unsere Kulturpolitik soll sich an den echten Interessen der Linzerinnen und Linzer orientieren.