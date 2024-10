Linzer FPÖ tobt wegen Ankauf der "gebärenden Maria"

Kunst dürfte und solle provozieren, aber es gebe Grenzen: „Es ist schlichtweg unverantwortlich, dass in Zeiten der Haushaltsknappheit solch polarisierende Aktionen gefördert werden, die offensichtlich den Geschmack und die Interessen der breiten Linzer Bevölkerung ignorieren. Das ist eine bewusste Provokation, immerhin wurde diese Statue auch als klare Blasphemie wahrgenommen.“

Unter der Ägide der ÖVP im Kulturressort zeige sich "eine deutliche Abkopplung der Kulturpolitik von den Bedürfnissen und Werten der Linzerinnen und Linzer", findet Raml und ergänzt: "Ich erwarte eine klare Absage des Linzer ÖVP-Chefs Martin Hajart zur Forderung seiner Kulturstadträtin." Das Kulturangebot müssen sich mehr an den Vorlieben und Interessen der Linzer Bürger orientieren, "nicht an der Gier nach reinen Provokationen".

Hajart steht hinter VP-Kulturstadträtin

Diese Absage von Hajart gibt es nicht, im Gegenteil. Der ÖVP-Bürgermeisterkandidat hält mit Nachdruck fest: "Ich unterstütze den Vorschlag von Doris Lang-Mayerhofer zu hundert Prozent." Er hält es für höchst sinnvoll, dass sich die Kuratorinnen und Kuratoren ein Bild machen und mit der Künstlerin das Gespräch suchen.

Linz stehe für eine offene Kunst, eine offene Kultur und einen offenen Umgang mit der eigenen Geschichte, "nicht für einen kleinkarierten Umgang". Und in Richtung Raml hält Hajart fest: "Wenn wir uns von Freiheitlichen Politikern aufoktroyieren lassen, worüber wir in der Kultur diskutieren, wäre das ein Armutszeugnis für den Kulturstandort Linz."

Grüne für Ankauf der Skulptur

Volle Unterstützung kommt in dieser Frage auch von Frauenstadträtin Eva Schobesberger. Die Bürgermeisterkandidatin der Grünen sagt: "Wir dürfen nicht zulassen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Bild einer geköpften Frau eher toleriert wird als der Anblick einer gebärenden Frau."