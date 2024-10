Gebärende Maria: VP-Kulturstadträtin will Skulptur für Linz kaufen

Der zweite Verdächtige war auch zum Tatzeitpunkt am Tatort, wurde aber bislang nicht einvernommen. Vorerst wird überprüft, ob die gefundenen Blutspuren zu dem jungen Mann passen, gegen den übrigens auch wegen "Gutheißens einer mit Strafe bedrohten Handlung" ermittelt wird. Er soll auf diversen Internetforen den Vandalenakt abgefeiert haben.

Zwei Verdächtige gibt es. Einen 73-jährigen Linzer und einen 31-jährigen Wiener. Beide seien schon am Tag der Tat als Besucher des Mariendoms verdächtig gewesen. "Personen wurden befragt, dabei ist er aufgefallen", sagt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz. Außerdem habe er sich bei der Befragung kritisch gegenüber der Skulptur geäußert, ergänzt Breiteneder, fügt aber hinzu: "Er sagt, er hat nichts mit dem Köpfen der Maria zu tun."

Wenige Tage nach Beginn der Ausstellung, als es schon massive Anfeindungen gegeben hat, eskalierte der Protest: Ein bislang unbekannter Täter ist an einem Montagvormittag in den Ausstellungsraum im Mariendom gegangen und hat die gebärende Maria mit einer mitgebrachten Säge geköpft.

"Esther Strauß, die sich in ihrer künstlerischen Arbeit gezielt Lücken und Geheimnissen widmet, greift mit der Figur crowning rund 110 Jahre nach der Fertigstellung der Krippe die Leerstelle der Geburt Christi aus feministischer Perspektive auf", erläutert die Diözese Linz die Intention des Kunstwerks.

Der Titel des Kunstwerks crowning meint im Englischen zweierlei: Er lässt sich einerseits mit Krönung übersetzen, bezeichnet aber auch den Moment im Geburtsprozess, bei dem der Kopf des Kindes in der Vagina am höchsten steht und von der Vulva wie einer Krone umschlossen wird."

In der acht Meter langen Domkrippe finden sich zwei Marienfiguren: Die erste kniet mit gefalteten Händen neben ihrem Kind, die zweite stützt ihr Kind auf dem Schoß.

Und in dieser Debatte lässt ÖVP-Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer aufhorchen: "Ich werde vorschlagen, dass wir als Stadt Linz diese Skulptur von Esther Strauß ankaufen. Das würde ich gut finden."

Abseits der strafrechtlichen Ermittlungen wird über Möglichkeiten diskutiert, ob und wo die gebärende Maria wieder in Linz ausgestellt werden könnte.

Sie werde das bei nächster Gelegenheit in den entsprechenden Gremien mit den Kuratorinnen und Kuratoren besprechen: "Durch die vielen Debatten und den Vandalenakt ist die gebärende Maria auch zu einem Zeitdokument der Stadt Linz geworden."

Linz soll Skulptur kaufen und im Nordico zeigen

Deshalb sei das Nordico Stadtmuseum ein passender Ort, um der Skulptur einen neuen Raum zu geben, schlägt sie vor und erinnert gleichzeitig an die höchst erfolgreichen feministischen Ausstellungen wie "Heimat großer Töchter" oder "What the fem": "Die gebärende Maria würde gut ins Nordico passen."

Wichtig sei darüber hinaus, dass weiterhin eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema des Werkes der Künstlerin erfolge: "Was ist die Bedeutung der Figur, welche Rolle hat die Frau in der Kirche?" Vor allem, weil die Skulptur sofort zu heftigen Reaktionen geführt habe, sei es wichtig, in dieser Frage den Dialog zu suchen.

Der Diözese spricht Lang-Mayerhofer erneut ein großes Kompliment aus: "Ich schätze die Offenheit der Kirche, der Diözese Linz und des Mariendoms, sich auch über die Kunst mit zeitgemäßen Themen unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen."

Landeshauptmann Stelzer verweist auf Fachleute

Thomas Stelzer, ÖVP-Landeshauptmann und Kulturreferent des Landes, hält "gar nichts davon, etwas zu zerstören, weil es einem nicht gefällt oder widerspricht". Denn in der Kunst müsse nicht jedem alles gefallen, "aber Gewaltakte sind niemals eine akzeptable Lösung", betont er.

Zur Frage einer neuerlichen Ausstellung der gebärenden Maria und ob sich das Land diesbezüglich engagieren wolle, will sich Stelzer im Gegensatz zur Linzer ÖVP-Kulturstadträtin nicht positionieren: "Ausstellungen kuratieren bei uns die Fachleute, das sind keine politischen Entscheidungen."