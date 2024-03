30.000 Abschüsse gegen die Schweinepest: 71 Prozent sind "pro Jagd"

Um solch ein Szenario möglichst hintanzuhalten, ist die Jägerschaft aufgerufen, den Wildschwein-Bestand möglichst im Griff zu halten. In Niederösterreich wurden deshalb im Vorjahr fast 20 Prozent mehr Wildschweine als 2022 erlegt. 30.133 Stück stehen 2023 in der Abschussliste. Zum Vergleich: 2013 waren es noch 22.105, im Jahr darauf 20.544 und 2016 gar nur 19.514 Stück.

"Die Jägerschaft hat das Problem generell gut im Griff, die Population ist stabil", heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrats Leonhard Schneemann (SPÖ). Basis für diese Einschätzung ist der im Vorjahr registrierte Rückgang von Wildschäden in der Landwirtschaft. "Allerdings sind wir stark von der Entwicklung in Ungarn abhängig." Im Jahr 2022 wurden im Nachbarland 130.000 Stück erlegt, österreichweit 55.000.

Eine weitere wichtige Maßnahme zur Bekämpfung des Schwarzwildes sei der seit 2022 erlaubte Einsatz von Nachtsichtgeräten. Die Bejagung selbst gilt als eine der größten Herausforderungen im Jagdwesen. Wer ein Wildschwein erlegen will, muss nachts oft Stunden aufbringen, um bei günstigem Mondlicht Erfolg zu haben.

Das Wildschwein ist ein Anpassungskünstler

"Wildschweine sind nachtaktiv, sehr intelligent und leben in Gruppen, also Rotten. Wird ein Tier erlegt, bemerkt der Rest der Rotte das und meidet die Flächen in der Folge. Sie lernen also aus diesen Fehlern und passen ihr Verhalten an, was die Bejagung erschwert", erklärt Wildökologe Leopold Obermair.