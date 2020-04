Wiener Jäger nehmen Wildschweine mit Hightech ins Visier

Risiko für Spaziergänger

Das hat mehrere Gründe. Zum einen vermehrt sich das Schwarzwild rasant. Pro Jahr kann eine Bache bis zu drei Mal werfen (zurzeit ist es gerade wieder so weit). „Insbesondere in dicht besiedeltem Gebiet kann es daher leicht zu Gefahrensituationen kommen“, warnt Januskovecz. Wenn etwa Spaziergänger oder Jogger in stark besuchten Erholungsgebieten wie Lobau, Lainzer Tiergarten, Wienerwald und Co. auf Wildschweine treffen.