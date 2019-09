Hilfe, ein Wildschwein: Wie man sich im Wald richtig verhält

Es war Freitagabend, die Sonne ging schon unter. Wildschweine hatten einen Jogger mitten im Lainzer Tiergarten, abseits der Wege, auf einen Baum gezwungen. Er musste aus seiner misslichen Lage gerettet werden, weil sich die Tiere einfach nicht fortbewegen wollten.

Wer im Lainzer Tiergarten in Wien unterwegs ist, hat gute Chancen, Wildschweine zu sichten. 400 Stück leben hier. Doch wann sind sie gefährlich? Was tun, wenn man den Tieren begegnet? Nicht immer sind Bäume in der Nähe, die leicht zu erklimmen sind.