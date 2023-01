Kickl und Kern kommen: Startschuss für das Wahlkampffinale

St. Pölten ist für die SPÖ ein enorm wichtiges Pflaster. Wollen die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag ein gutes Ergebnis hinlegen, dann müssen sie vor allem auch in der Landeshauptstadt punkten. Das Potenzial ist groß, bei der letzten Gemeinderatswahl im Jänner 2021 wählten 56 Prozent den roten Bürgermeister Matthias Stadler.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die SPÖ ihre Abschlussveranstaltung am Freitag am Riemerplatz in St Pölten abhalten wird. Neben dem Spitzenkandidaten Franz Schnabl hat sich auch der frühere Bundeskanzler Christian Kern angesagt. Nicht dabei sein wird Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, die aber Freitagabend beim Neujahrsempfang der SPÖ-Frauen in Pottendorf im Bezirk Baden erscheinen soll.

Auf den großen Auftritt zum Abschuss hingegen verzichtet ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie wird nach einer Pressekonferenz durch das Waldviertel touren, am Samstag steht noch das Wiener Umland auf dem Programm.