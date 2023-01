Pflege-Prozess: Keine Geständnisse nach Befragung aller Angeklagten

Nach dem Auftakt am Mittwoch, standen am Donnerstag zwei weitere Beschuldigte um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) in St. Pölten vor Gericht.

Genauso wie die beiden Angeklagten am Vortag bestritten die ehemaligen Pflegekräfte, ein 36-Jähriger und eine 39-Jährige, alle Vorwürfe ab. Das Quartett soll zwischen März 2020 und 2021 Bewohner körperlich misshandelt, gequält, missbraucht, beschimpft und bespuckt haben. Als schwerwiegendster Vorwurf wurde die Verabreichung von Schlafmitteln und starken Psychopharmaka, um ruhige Dienste zu haben, genannt.