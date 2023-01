Prozess um Heimskandal in NÖ: Quartett bestritt Vorwürfe

Zwei Kolleginnen hatten Vorfälle beobachtet und im März 2021 der Leitung des Senecura-Heims gemeldet. Die Dienstverhältnisse mit den vier Mitarbeitern wurden sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe beendet. Die stark pflegebedürftigen Opfer sind nicht aussagefähig. "Die Patienten sind überwiegend nicht in der Lage, sich eigenständig zu bewegen oder sich zu artikulieren", sagte die Vertreterin der Anklagebehörde. Bei den Folgen für die Opfer "tappen wir leider im Dunkeln". "Ab dem Zeitpunkt, wo die Angeklagten weg waren, ist es den Patienten wieder besser gegangen", hielt die Staatsanwältin fest.

Keine Kontrollen durch Lockdowns

Die 33-Jährige soll sich via Handy mit ihrem Partner u.a. über die Medikamentenverabreichung unterhalten haben, was "einem schriftlichen Geständnis gleicht", meinte die Staatsanwältin. Im Tatzeitraum habe es coronabedingte Einschränkungen - etwa keine Besuche von Angehörigen und keine ärztliche Kontrollen - samt Lockdowns gegeben. Die Beschuldigten "konnten daher machen, was sie wollen", so die Vertreterin der Anklagebehörde. Als Grund für die Taten führte sie Arbeitsüberlastung an, "der Frust hat sich dann gegen bestimmte Patienten gerichtet".