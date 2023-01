Hat der ORF wegen NÖ-Wahl Satire-Show verschoben?

Am Sonntag ist Niederösterreich-Wahl. Ist es die richtige Zeit für Niederösterreich-Satire im ORF? Die monatliche Satire-Sendung von "Die Tafelrunde", in der es u. a. um Niederösterreich geht, ist jedenfalls nächste Woche auf ORF III zu sehen. Was den Falter zur vom ORF dementierten Mutmaßung verleitete, dass dies türkisschwarzen Empfindlichkeiten zu verdanken sei - und die Sendung deshalb auf nach der Wahl verschoben worden sein könnte. "Tafelrunde"-Kabarettist Gerald Fleischhacker dementiert das auf Twitter - mit einem Zusatz.

"Zur Klarstellung. Die Sendung wurde nicht nach hinten verschoben", so Fleischhacker. Und ergänzt: Eine Vorverlegung "wegen der Aktualität" war "anscheinend nicht möglich". Aufzeichnung und Ausstrahlung in der selben Woche wäre jedoch der "übliche Workflow bei der Tafelrunde". Der Falter führt das Timing des Sendungsschnitts als ORF-Argument für den nächstwöchigen Sendetermin an.